نجم الأهلي السابق: أزارو يمتلك إمكانيات جيدة .. ولابد من الصبر عليه

يري هادي خسبة، نجم النادي الأهلي السابق، إن المغربي وليد ازارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحتاج إلى المزيد من الصبر مشيراً إلى انه يمتلك إمكانيات جيدة.

أزارو قد أهدر العديد من الفرص السهلة أمام المرمي سواء أمام الترجي التونسي أو النجم الساحلي ، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة للانتقادات التي تعرض منها من جماهير الأهلي الفترة الماضية.

وأضاف خشبة خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” أزارو يحتاج للصبر عليه، مشيرا إلى أنه من الصعب الحكم على اللاعب في الوقت الحالي”

وتابع نجم الأهلى السابق، ” اللاعب يحتاج لمزيد أيضا من العمل الفردي مع المدرب العام، لاسيما وأنه يمتلك قدرات تؤهله أن يكون مهاجم الفريق الأول بدون منازع”.

وأوضح، ” ليس معني كلامي بأن الصبر على أزارو يأتي على حساب نتائج الفريق، ولكن لابد الاعتماد على مهاجم قوي من أجل إشعال المنافية على المشاركة كأساسي”.

وخسر الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، على ملعب سوسة، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.