رئيس الأهلي: خسرنا بأخطاء بسيطة وجمهورنا سلاحنا في العودة

أكد محمود طاهر رئيس نادي الأهلي أن فريقه قادر على تعويض خسارته من النجم الساحلي التونسي في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

طاهر: قادرون على التعويض أمام النجم

وخسر نادي الأهلي من النجم الساحلي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال طاهر: “أبارك لفريق النجم الساحلي على الفوز.. لكننا قادرون على التعويض في مباراة العودة والوصول لنهائي إفريقيا”.

وأوضح طاهر في تصريحات تليفزيونية أنه طلب حضور 60 ألف متفرج أمام النجم الساحلي ببرج العرب وينتظر موافقة الأمن على طلبه.

وشدد رئيس الأهلي على أن فريقه خسر بأخطاء فردية بسيطة لكن تبقى حظوظه الأكبر خاصة أنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأضاف طاهر: “لاعبو الأهلي لم يقصروا على الإطلاق وكل واحد منهم أدى دوره على أكمل وجه.. جمهور النجم الساحلي كان له دور كبير في فوز فريقه بسوسة لذلك نحن ننتظر أن تملأ جماهيره استاد برج العرب لحسم المباراة لصالحنا والتأهل لنهائي إفريقيا خاصة أننا نخطط للفوز باللقب”.