مدفعجي النجم الساحلي يتوعد الأهلي بتصريحات نارية

توعد إيهاب المساكني لاعب وسط نادي النجم الساحلي التونسي بحسم مباراة العودة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتأهل من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بسوسة، وتقام مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

المساكني: قادرون على الحسم في برج العرب

وقال المساكني: “عرفنا كيف نهزم الأهلي في سوسة.. كان المهم المكسب بأي نتيجة لأننا سنعرف كيفية الحسم في مباراة العودة بالإسكندرية بعد انتهاء الشوط الأول على ملعبنا”.

وأضاف المساكني في تصريحات تليفزيونية: “كنا الأفضل دفاعًا وهجومًا وسيطرة على وسط الملعب وتمكنا من إحراز هدفين وكان يمكن أن نضاعفها لولا الهدف الذي استقبلناه بشكل خاطيء وبقرار غير صحيح من الحكم الذي لم يحتسبه فاول لصالحنا”.

وفاز النجم على ملعبه بسوسة على الأهلي 2-1 فيما تقام مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلي هشام محمد للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف في مباراة العودة ببرج العرب.