عبد الله السعيد خارج المنتخب أمام الكونغو ونجم الأهلي بديلا له

ضمن صالح جمعة صانع ألعاب نادي الأهلي المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

الإصابة تحرم عبد الله السعيد من مباراة مصر والكونغو

وتأكد غياب عبد الله السعيد لاعب المنتخب عن مباراة الكونغو لإصابته بالعضلة الخلفية التي تحتاج لأكثر من أسبوعين راحة على الأقل.

ويعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب استبعاد عبد الله السعيد من معسكر الاستعداد للكونغو للإصابة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يلعب صالح جمعة بديلًا لعبد الله السعيد لا سيما أن كوبر جهزه لخلافته في مباراتي أوغندا بالجولتين الثالثة والرابعة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط متفوقًا على أوغندا بنقطتين بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكان عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النجم على ملعبه بسوسة على الأهلي 2-1 فيما تقام مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.