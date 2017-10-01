الأهلي يعلن غيابه نجمه 3 أسابيع للإصابة أمام بطل تونس

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب هشام محمد لاعب الوسط لمدة 3 أسابيع لإصابته بكسر في يده اليسري، أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي.

هشام محمد يغيب عن الأهلي 3 أسابيع

وسقط نادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره النجم الساحلي ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سوسة، ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وغادر هشام محمد ملعب مباراة النجم والأهلي بعد نهاية الشوط الأول للإصابة في يده.

ومن المقرر أن يجري هشام محمد أشعة على يده عقب العودة للقاهرة، غدا، من أجل تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

كان خالد محمود، طبيب الفريق، قد أعلن أيضا إصابة عبد الله السعيد بمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع إلى كشف طبي عقب عودة الفريق إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على استاد برج العرب بالإسكندرية، يوم الأحد 22 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي.