حسام البدري يلوم نجوم الأهلي ويؤكد: سنحسمها في برج العرب

انتقد حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي خطأ لاعبيه في الهدف الأول أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البدري: هدف النجم نتيجة قلة خبرة لاعبي الأهلي

وأكد حسام البدري أن الهدف الأول جاء لقلة خبرة اللاعبين بعدما أخرجوا الكرة ظنَا منهم أن لاعبي الترجي سيعيدونها من منطلق اللعب النظيف.

وشدد البدري أن الحسم في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون في مباراة العودة ببرج العرب بالإسكندرية رغم صعوبة هذا اللقاء.

وقال حسام البدري: “النتيجة لم تكن مرضية.. سجلنا هدف سيساعدنا في العودة وكنت أتمنى الفوز في لقاء اليوم”.

وأضاف: “التغييرات اختلفت عن مباراة الترجي التونسي لأن لكل مباراة ظروفها.. فاليوم لعبنا بأجايي من أجل الكثاقة الهجومية واستغلال ثغرات النجم الساحلي”.

وتابع: “أتمنى أن يلحق عبد الله السعيد بمباراة منتخب مصر والكونغو نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية.. حزين جدًا لخسارة أحمد فتحي في مباراة العودة ببرج العرب”.

وكان الأهلي قد خسر 2-1 من النجم الساحلي في سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.