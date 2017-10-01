أول قرار من حسام البدري عقب الهزيمة من النجم الساحلي

قرر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريب غدًا عقب نهاية مباراة النجم الساحلي التوسني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهزيمة الأحمر 2-1.

الأهلي راحة من التدريبات غدا

ويلتقي الأهلي مجددًا مع النجم الساحلي، يوم 22 من أكتوبر المقبل في مباراة العرب على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وخسر الأهلي 2-1 أمام النجم وجاء الهدف الأول عن طريق علية البريقي من عرضية حمدي النقاز مع نهاية الشوط الأول أما الهدف الثاني فجاء عن طريق محمد أمين بن عمر من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74.

بينما تكفل صالح جمعة بإحراز هدف الأهلي في الدقيقة 65 بعد قطع الكرة من مدافع النجم الساحلي.

وينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط أما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.