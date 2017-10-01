كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأحمر، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي.

الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدزوري أبطال إفريقيا.

وتعرض عبد الله السعيد للإصابة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليغادر أرض الملعب مصاباً.

طبيب الأهلي يوضح إصابة عبد الله السعيد

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن عبد الله أصيب ب مزق في العضلة الخلفية ، ومن المقرر أن يخضع لكشف طبي عقب عودة الفريق إلى القاهرة غداً الأثنين.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.