أرقام مثيرة لوليد أزارو مع الأهلي

يواصل وليد أزارو مهاجم نادي الأهلي إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وكان آخرها الهدف المحقق أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وليد أزارو في قفص الاتهام

وأهدر وليد أزارو هدفًا من انفراد صريح بالمرمى كان كفيلًا بخروج الأهلي متعادلًا بدلًا من الهزيمة 2-1 والحاجة إلى الفوز في مباراة العودة ببرج العرب بالإسكندرية.

وهاجم وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق وليد أزارو مؤكدًا أن القلعة الحمراء ليست مدرسة لتعليم اللاعبين الكرة لأن ما يفعله المهاجم قد يضيع على الفريق مجهودات كل اللاعبين.

وخرج وليد أزارو في الدقيقة 65 من عمر مباراة النجم وحل بدلاً من صالح جمعة صاحب هدف الأهلي الوحيد في مرمى النجم الساحلي.

ولعب وليد أزارو 255 دقيقة في مباريات الترجي التونسي “ذهابًا وإيابًا والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز وليد أزارو هدفًا وحيدًا في المباريات الثلاثة وارتكب أخطاء 10، وسدد الكرة خارج المرمى 8 مرات ووقع في التسلل 4 مرات وأهدر 3 فرص أهداف محققة أمام المرمى.