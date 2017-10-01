أسطورة الأهلي: هدف صالح جمعة غير صحيح

أكد وائل جمعة مدير الكرة السابق بنادي الأهلي أن هدف صالح جمعة لاعب الفريق في مرمى النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وائل جمعة: هدف الأهلي من خطأ على صالح جمعة

وجاء هدف الأهلي عن طريق صالح جمعة بعد دقائق من نزوله في الدقيقة 63 بدلَا من وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي كان بعيدًا عن مستواه وأهدر هدفًا مؤكدًا من انفراد صريح بالمرمى في الشوط الأول.

ونجح صالح جمعة في إحراز الهدف بعد قطع الكرة من مدافع النجم إثر الضغط عليه بقوة بمجرد نزوله ثم لعبها على يسار الحارس واحتسبها الحكم لكن وائل جمعة يرى أنه ضغط على قدم المدافع مما يجعل الهدف غير صحيح.

أما النجم الساحلي فاستغل الأخلاق العالية لهشام محمد لاعب الأهلي بإخراج الكرة لإصابة زميله علي معلول واستأنف اللعب دون أن يعود بالكرة للقلعة الحمراء ليلعبها حمدي النقاز بالعرض يحرز منها علية البريقي الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول ثم أحرز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية لمحمد أمين بن عمر في الدقيقة 74.