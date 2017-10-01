الأهلي يفشل في فك عقدة سوسة ويخسر بثنائية في ذهاب دوري الأبطال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي، بفوز الآخير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أحداث المباراة .. ازارو يهدر هدف محقق و صالح يتعادل للأهلي

بدأ لاعبو النجم الساحلي بداية هجومية، ونجحوا في الوصول إلى مرمي شريف إكرامي في أكثر من فرصة، وسط تكتل دفاعي من لاعبي الأهلي ولم يكشروا عن انيابهم إلا في فرصة وحيدة عندما سدد النيجيري جونيور أجايي تسديدة قوية على مرمي النجم ولكت مرت بجوار القائم الأيمن للحارس وذلك في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 16 نجح اللاعب عليه البريقي في تسجيل هدف النجم الأول من تسدية قوية، استمر لاعبو النجم في الضغط على الأهلي، ومع الدقيقة 35 كاد وليد سليمان ان يسجل هدف التعادل للمارد الأحمر، عندما سجل تسديدة قوية من خارج الـ 18 ولكن مرت بجوار القائم ، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أجري حسام البدري تبديلًا بخروج وليد ازارو ونزول صالح جمعة بدلًا منه، في الدقيقة 55 ، ومع أول لمسة لصالح نجح في إدارك هدف التعادل للمارد الأحمر، في الدقيقة 66 ، لم يمر سوى خمسة دقائق فقط ،ً حتى نجح محمد أمين بن عمر في وضع النجم في المقدمة مرة اخري في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، وظل لاعبو الأهلي في اختراق خط دفاع النجم الساحلي ولكن دون جدوى أو خطورة، حتى انتهى اللقاء بهدفين دون رد.

يذكر أن الاهلي لم يحقق الفوز على النجم الساحلي في ملعب “سوسة”

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.