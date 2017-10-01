النجم يضيف الهدف الثاني في شباك الأهلي

نجح محمد أمين بن عمر، في تسجيل الهدف الثاني للنجم الساحلي، في شباك الأهلي، بالدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

كان صالح جمعة قد نجح في إدارك هدف التعادل للأهلي، بعد خمسة دقائق فقط من نزوله على حساب المغربي وليد أزارو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.