الأهلي يخسر جهود “الجوكر” في مباراة العودة أمام النجم

تأكد غياب أحمد فتحي ظهير أيمن نادي الأهلي عن مباراة العودة أمام النجم الساحلي التونسي باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد فتحي يغيب عن مباراة العودة أمام النجم

وحصل الجوكر أحمد فتحي على إنذار أصفر في الدقيقة 84 لمباراة النجم الساحلي ليصبح الإنذار الأصفر الثاني بعد أن كان قد عوقب في مباراة دور الثمانية أمام الترجي التونسي بالإنذار الأول.

ومن المنتظر أن يلعب محمد هاني بديلًا لأحمد فتحي في لقاء العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتقدم النجم الساحلي على الأهلي 2-1 في المباراة المقامة حاليًا على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وجاء هدف الأهلي عن طريق صالح جمعة بعد دقائق من نزوله بدلَا من وليد أزارو مهاجم الأهلي الذي كان بعيدًا عن مستواه وأهدر هدفًا مؤكدًا من انفراد صريح بالمرمى في الشوط الأول.

ونجح صالح جمعة في إحراز الهدف بعد قطع الكرة من مدافع النجم إثر الضغط عليه بقوة بمجرد نزوله ثم لعبها على يسار الحارس.

أما النجم الساحلي فاستغل الأخلاق العالية لهشام محمد لاعب الأهلي بإخراج الكرة لإصابة زميله علي معلول واستأنف اللعب دون أن يعود بالكرة للقلعة الحمراء ليلعبها حمدي النقاز بالعرض يحرز منها علية البريقي الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

ويلعب النجم الساحلي التونسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز “ظهير أيمن” زياد بوغطاس “ظهير أيسر، غازي عبد الرزاق، عمر كانوتي في قلب الدفاع

خط الوسط: أيمن الطرابلسي، محمد أمين بن عمر، إيهاب المساكني، علية البريقي، الخليل بانجورا

خط الهجوم: عمرو مرعي

أما تشكيل الأهلي فجاء كالتالي:

راسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو