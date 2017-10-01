سجل صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، هدف التعادل في شباك النجم الساحلي بالدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح صالح في قطع الكرة من مدافع النجم الساحلي ، وسجلها في مرمي المثلوثي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.