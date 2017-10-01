جمعة يفتح النار على مهاجم الأهلي: “مش جايبينه يتعلم عندنا الكرة”

فتح وائل جمعة مدير الكرة السابق بنادي الأهلي النار على وليد أزارو مهاجم الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بتقدم الأخير بهدف لعلية البريقي في الدقيقة 16.

وائل جمعة يهاجم وليد أزارو بقسوة

وأكد وائل جمعة أن وليد أزارو أهدر هدفًا مؤكدًا أمام مرمى الحارس أيمن البلبولي وهي فرصة لا تضيع.

وقال وائل جمعة في الاستديو التحليلي للمباراة عبر بي إن سبورتس : “ممكن نصبر على مهاجم في الأهلي إنما مش الأهلي إللي يجيب لاعب علشان يعلمه الكرة من جديد”.

وأضاف جمعة: “ما يفعله وليد أزاروا لا يصلح مع الأهلي الذي يحتاج لمهاجم بمواصفات خاصة يحرز من أنصاف الفرص”.

واستغل النجم الساحلي الأخلاق العالية لهشام محمد لاعب الأهلي بإخراج الكرة لإصابة زميله علي معلول واستأنف اللعب دون أن يعود بالكرة للقلعة الحمراء ليلعبها حمدي النقاز بالعرض يحرز منها علية البريقي الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

ويلعب النجم الساحلي التونسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز “ظهير أيمن” زياد بوغطاس “ظهير أيسر، غازي عبد الرزاق، عمر كانوتي في قلب الدفاع

خط الوسط: أيمن الطرابلسي، محمد أمين بن عمر، إيهاب المساكني، علية البريقي، الخليل بانجورا

خط الهجوم: عمرو مرعي

أما تشكيل الأهلي فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو