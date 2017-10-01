النجم يخطف الأهلي بهدف في الشوط الأول .. وأزارو يهدر هدفا محققا !

انتهى الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي التونسي، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أحداث المباراة.. أزارو يهدر!

بدأ لاعبو النجم الساحلي بداية هجومية، ونجحوا في الوصول إلى مرمي شريف إكرامي في أكثر من فرصة، وسط تكتل دفاعي من لاعبي الأهلي ولم يكشروا عن انيابهم إلا في فرصة وحيدة عندما سدد النيجيري جونيور أجايي تسديدة قوية على مرمي النجم ولكت مرت بجوار القائم الأيمن للحارس وذلك في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 16 نجح اللاعب عليه البريقي في تسجيل هدف النجم الأول من تسدية قوية، استمر لاعبو النجم في الضغط على الأهلي، ومع الدقيقة 35 كاد وليد سليمان ان يسجل هدف التعادل للمارد الأحمر، عندما سجل تسديدة قوية من خارج الـ 18 ولكن مرت بجوار القائم ، لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.