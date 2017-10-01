وقع نادي النجم الساحلي التونسي في سقطة غير أخلاقية خلال مباراته أمام الأهلي في الشوط الأول لمباراتهما المقامة على ملعب سوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النجم يقع في مخالفة فادحة للروح الرياضية

واستغل النجم إخراج هشام محمد لاعب الأهلي للكرة لإصابة زميله علي معلول واستأنف اللعب دون أن يعود بالكرة للقلعة الحمراء ليلعبها حمدي النقاز بالعرض يحرز منها علية البريقي الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول (شاهد الهدف والسقطة من هنا)

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز “ظهير أيمن” زياد بوغطاس “ظهير أيسر، غازي عبد الرزاق، عمر كانوتي في قلب الدفاع

خط الوسط: أيمن الطرابلسي، محمد أمين بن عمر، إيهاب المساكني، علية البريقي، الخليل بانجورا

خط الهجوم: عمرو مرعي

أما تشكيل الأهلي فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو