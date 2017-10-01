النجم يتقدم بالهدف الأول في شباك الأهلي

نجح عليه البريقي، في تسجيل الهدف الأول للنجم الساحلي، في شباك الأهلي بالدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف عن طريق تسديدة قوية من اللاعب ، واستغل خطأ دفاع الأهلي ليسكنها الشباك معلناً عن الهدف الأول.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.