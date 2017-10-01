البدري يستبعد عاشور والشيخ من مواجهة النجم .. و متعب على دكة البدلاء

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها في السابعو الونصف مساءاً، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد البدري كلًا من : أحمد الشيخ و حسام عاشور بسبب الإصابة، وصبري رحيل وحسين السيد وأحمد حمودى وميدو جابر لأسباب فنية ، بينما يجلس على دكة البدلاء كلًا من ، أحمد الشناوي وصالح جمعة و محمد هاني و كريم نيدفيد ومؤمن زكريا ومحمدنحيب وعمادمتعب.

ودفع البدري باللاعب الشاب هشام محمد بديلًا لحسام عاشور، الذي يعاني من جزع في أربطة الركبة، غاب على إثرها عن تدريبات الفريق الجماعية ، ولم يشارك فيها عقب مباراة الترجي التونسي.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.