نيوكاسل يخطف التعادل من ليفربول بمساعدة الدفاع ومحمد صلاح

واصل فريق ليفربول نتائجه المتواضعة وتعثر أمام نيوكاسل بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يهدر فرصة الفوز أمام نيوكاسل

وشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيًا حتى خرج في الدقيقة 83 لحساب شامبرلين بعد ظهور الفرعون المصري بمستوى متواضع وإهدار فرصتين محققتين إحداهما ارتدت من الحارس أمام المرمى الخالي.

تقدم ليفربول عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 29 ثم تعادل خوسي ماتو لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من خطأ دفاعي قاتل للريدز إثر ترك ماتيب ولوفرين للاعب نيوكاسل بينهما لينفرد بكل سهولة بمينوليه.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول عند النقطة الثانية عشرة في المركز السابع بينما نيوكاسل 10 نقاط في المركز التاسع.

وبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيوليه

خط الدفاع: جوميز، جويل ماتيب، لوفرين ، ألبرتو مورينو

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم، كوتينيو، ساديو ماني

خط الهجوم: محمد صلاح، دانييل ستوريدج

وغير يورجن كلوب المدير الفني للريدز مركز محمد صلاح أكثر من مرة باللعب في الجناح الأيمن ثم الأيسر ثم في قلب الهجوم لكنه لم يقدم المردود المنتظر منه.