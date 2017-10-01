هاشتاج “إفريقيا يا أهلي” يجتاح تويتر قبل موقعة سوسة

حرصت جماهير الأهلي على تدشين هاشتاج ” إفريقيا يا أهلي” ، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، وذلك قبل ساعة من إنطلاق مباراة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي سيحل ضيفاً على النجم الساحلي التونسي، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النجم إلى هذا الدور بعدما فاز على أهلى طرابلس الليبي بهدفين دون رد.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – رامي ربيعة – علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – عبدالله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا .

خط الهجوم: وليد أزارو.

وخرج حسام عاشور من حسابات البدري، نظراً لإصابته بجزع في أربطة الركبة، ودفع بهشام محمد بديلًا له.