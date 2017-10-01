مفاجآت في تشكيل النجم الساحلي “المتحفظ” أمام الأهلي

أعلن الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المصري في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أمين الشرميطي على الدكة أمام الأهلي

ويتواجد محمد أمين الشرميطي على دكة البدلاء في مفاجأة من العيار الثقيل للمدرب الفرنسي.

وجاء تشكيل النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز “ظهير أيمن” زياد بوغطاس “ظهير أيسر، غازي عبد الرزاق، عمر كانوتي في قلب الدفاع

خط الوسط: أيمن الطرابلسي، محمد أمين بن عمر، إيهاب المساكني، علية البريقي، الخليل بانجورا

خط الهجوم: عمرو مرعي

ولعب فيلود بتشكل متحفظ جدًا بتأمين وسط الملعب بـ 5 لاعبين دفعة واحدة ويكاد يكون بانجورا هو صاحب النزعة الهجومية القوية فيهم.

ويبدو أن المدرب الفرنسي يخشى قوة الأهلي ويخطط لمعركة بدنية في وسط الملعب بجلوس الشرميطي “المهاري” على الدكة.

أما تشكيل الأهلي فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو