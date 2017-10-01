هشام محمد أساسي في تشكيل الأهلي أمام النجم

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، اليوم في تمام السابعة والنصف مساءاً ، على ملعب “سوسة” في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ودفع البدري باللاعب الشاب هشام محمد بديلًا لحسام عاشور، الذي يعاني من جزع في أربطة الركبة، غاب على إثرها عن تدريبات الفريق الجماعية ، ولم يشارك فيها عقب مباراة الترجي التونسي.

وايضا غاب أحمد الشيخ عن التشكيل، بسبب معاناته من تقلصات في عضلات الظهر، مما أضطر حسام البدري استبعاده من قائمة المباراة.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – رامي ربيعة – علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – عبدالله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا .

خط الهجوم: وليد أزارو.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي، بعدما فاز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل النجم إلى هذا الدور بعدما فاز على أهلى طرابلس الليبي بهدفين دون رد.