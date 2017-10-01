آخر 6 وصايا من حسام البدري للاعبي الأهلي قبل لقاء النجم

وجه حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي نصائحه للاعبيه في المحاضرة الأخيرة قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة محاذير حسام البدري لموقعة النجم الساحلي

ويحل الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم ضيفًا على النجم الساحلي بسوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد حسام البدري وصاياه استعدادًا لموقعة النجم الساحلي وجاءت كالتالي:

– ضرورة ضبط النفس وتجنب الإنذارات لأن الفريق به 5 لاعبين في جعبتهم الإنذار الأصفر

– عدم الاعتراض على التحكيم مطلقًا حتى يتعمد احتساب الأخطاء ضدهم.

– استغلال الفرص القليلة لأن مباريات نصف النهائي لا تتاح فيها الفرص إلا نادرًا

– عدم الالتفات لاستفزازات لاعبي النجم الساحلي حتى لا يخرجوا عن شعورهم ويفقدوا السيطرة على المباراة.

– عدم المبالاة بهتافات الجماهير التي ستلجأ لهذه الطريقة للضغط على لاعبي الأهلي

– غلق المساحات وامتصاص حماس لاعبي النجم الساحلي في الدقائق الأولى من المباراة.

ويطمح حسام البدري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم قبل إقامة لقاء العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.