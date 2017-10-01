“صلاح وماني وكوتينيو”  يقودون ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في اللقاء المقرر له بعد قليل، على سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح بجانب كونينيو وستوريديج.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-

حراسة المرمى: مينيوليه

الدفاع: جوميز ، جويل ماتيب، لوفرين ، ألبرتو مورينو

الوسط: جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم، دانييل ستوريدج

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيليبي كوتينيو

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “روبرتو فيرمينو ، لوريس كاريوس ، راجنار كلافان ، جيمس ميلنر ، إمري تشان، تشامبرلين ، دومينيك سولانكي”.

يحتل فريق ليفربول قبل لقاء اليوم المركز السادس برصيد احدى عشر نقطة، بيما يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد تسع نقاط.

محمد صلاح يستعد للانضمام لمعسكر منتخب مصر

ويستعد الدولي المصري محمد صلاح للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقرر انطلاقه مطلع الشهر الحالي، استعدادا لمواجهة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موقف مصر

ويحتل المنتخب الوطني قمة مجموعته برصيد سبع نقاط، ويحتاج إلى الفوز في لقاء الكونغو مع تعثر منتخب أوغندا أمام غانا لحسم التأهل لمونديال روسيا.

مصر توجه الكونغو

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي يوم 8 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم