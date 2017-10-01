“حجازي ورمضان” يصلان معسكر المنتخب.. تعرف على موعد انضمام “صلاح”

وصل كلًا من أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش، ورمضان صبحي المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، إلى القاهرة اليوم الأحد، استعدادًا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، المقرر انطلاقه غدًا، تمهيدًا لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبلأ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتوجه الثلاثي إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركتهم مع أنديتهم في بطولة الدوري الإنجليزي، كما وصل كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي على أن ينتظم فى المعسكر غداً بالإسكندرية.

موعد وصول صلاح والنني

ومن المقرر أن ينضم الثنائي محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزى، ومحمد صلاح لاعب ليفربول إلى القاهرة فجر الاثنين، على أن ينضما للمنتخب يوم 3 أكتوبر.

يذكر أن أرسنال شارك مع فريقه في مباراة اليوم أمام برايتون وتمكن من الجانرز من الفوز بثنائية دون رد، بينما تواجد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام نيو كاسل يونايتد، بينما لم يشارك رمضان مع فريقه في مباراة أمس أمام سواثهامبتون، أما حجازي فشارك من بداية المباراة مع بروميتش أمام واتفورد.