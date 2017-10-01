عمرو جمال يقود هجوم بيدفيست أمام بلومفونتين سلتيك

كشف الجهاز الفني لفريق بيدفيست المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمرو جمال، عن التشكيلة الأساسية للفريق استعدادا لمواجهة بلومفونتين سلتيك، والمقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الجنوب إفريقي.

وشهدت التشكلة الأساسية للفريق الجنوب إفريقي تواجد الدولي المصري عمرو جمال، بعد تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.

تشكيل بيدفيست أمام بلومفونتين سلتيك

وجاء تشكيل بيدفيست كالتالي:-

مركز بيدفيست قبل مواجهة اليوم

يقع فريق بيدفيست في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط، بينما يقع فريق بلومفونتين سلتيك في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.

عمرو جمال يستعد للانضمام لمعسكر المنتخب

ويستعد الدولي المصري عمرو جمال للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقرر انطلاقه مطلع الشهر الحالي، استعدادا لمواجهة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موقف مصر

ويحتل المنتخب الوطني قمة مجموعته برصيد سبع نقاط، ويحتاج إلى الفوز في لقاء الكونغو مع تعثر منتخب أوغندا أمام غانا لحسم التأهل لمونديال روسيا.

مصر توجه الكونغو

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي يوم 8 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم