الزمالك: إذا أراد مصطفى فتحي الانتقال للأهلي فليتفضل

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن اللاعب مصطفى فتحي سيعود من جديد للقلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

الزمالك: الأهلي لن يقف على مصطفى فتحي

وشدد منصور في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة على أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديده لفترة أخرى.

وكان مصطفى فتحي قد انتقل إلى صفوف التعاون السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال شهر أغسطس الماضي، مع وجود بند يسمح للفريق بشراءه بصورة نهائية.

ويرغب الزمالك في تجديد التعاقد مع مصطفى فتحي خلال الأيام الحالية، إلا أن اللاعب لم يوقع على العقود الجديدة حتى الآن مما أدى لوجود أزمة بين الطرفين.

ومن جانبه علق منصور قائلاً: ” لا أعرف إذا كان مصطفى فتحي يتهرب من الزمالك أم لا، ولكنه سيعود لنا بنهاية الموسم الجاري لا محال “.

وأكمل: ” لا نخاف من رحيله إلى الأهلي، من يريد الانتقال إلى الفريق فليتفضل، نحن لن نقف على أي لاعب وكذلك القلعة الحمراء لن تقف على لاعب “.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي التعاون سبق وأن وعد بتجديد مصطفى فتحي لتعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية من أجل السماح بالتعاقد معه نهائياً.