الأهلي يوافق على طلب معلول بالبقاء في تونس

وافق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على بقاء اللاعب التونسي علي معلول في بلاده خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من مواجهة الفريق أمام النجم الساحلي.

معلول يترك الأهلي ويبقى في تونس

وسيلتقي الأهلي مع النجم مساء اليوم الأحد على الملعب الاولمبي في سوسة في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وطلب علي معلول البقاء في تونس وعدم العودة إلى القاهرة من أجل الانخراط في معسكر المنتخب التونسي المقرر إقامته خلال الأيام القليلة القادمة.

وأبدى الجهاز الفني للأهلي موافقة على طلب معلول بالبقاء في تونس بدلاً من العودة إلى القاهرة ومن ثم الرحيل إلى تونس من جديد للانضمام للمعسكر.

وسيدخل منتخب تونس في معسكراً خلال الأيام القادمة من أجل خوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقرر إقامته في روسيا.

وسيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الغيني في المباراة المقبلة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، حيث قد تكون المواجهة هي المؤهلة لنسور قرطاج للمونديال رسمياً.

ومن المقرر أن يعود معلول إلى الاهلي بعد الانتهاء من معسكر منتخب تونس للمشاركة في مباريات الدوري المصري ومن ثم الاستعداد لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي.