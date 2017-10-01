ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، فى نبأ عاجل، تلقي الاتحاد الإسباني لتهديدات باقتحام ملعب كامب نو، في حالة تم إقامة مباراة برشلونة امام لا س بالماس في الدوري الإسباني عصر اليوم الأحد.

وكان من القرر أن تقام المباراة في الرابعة والربع عصر اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “”الليجا”.

وأعلن الاتحاد الكتالوني منذ قليل، تعليق إقامة مباريات اليوم، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت صباح اليوم في برشلونة، بين الشرطة والمتظاهرين الراغبين في التصويت على استقلال كتالونيا عن إسبانيا.

اقتراح لإقامة المباراة بدون جمهور

ويدرس الاتحاد الاسباني إقامة المباراة بدون جمهور، خوفًا من تزايد الإصابات التي وصلت إلى العشرات.

وتوجد لاعبو لاس بالماس في أرضية ملعب كامب نو، منذ قليل في انتظار القرار النهائي بإقامة المباراة من عدمها، كما ذكرت صحيفة ماركا أن لاعبو البلوجرانا يرغبون في خوض اللقاء.

يذكر أن المدافع جيرارد بيكيه، وصف ما حدث اليوم بالعار، وحرص على الذهاب والإدلاء بصوته للتصويت على استقلال كتالونيا