الأمن التونسي يفاجيء جماهير الأهلي قبل مواجهة النجم

جهزت الشرطة التونسية مفاجأة سارة لجماهير النادي الاهلي الراغبة في حضور مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي من أمن تونس

وسيلتقي الأهلي مع النجم الساحلي مساء اليوم الاحد على الملعب الأولمبي بسوسة في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشددت الشرطة التونسية من تشديدها الأمني لتأمين بعثة النادي الأهلي وجماهيره المتواجده في سوسة من أجل حضور المباراة التي تقام مساء اليوم.

وقامت الشرطة التونسية بالتنسيق فيما بينها من أجل السماح لجماهير الأهلي بحضور المباراة عن طريق أظهار جوازات السفر ودون الحصول على تذاكر خاصة باللقاء التي يتم بيعها للجماهير بشكل عام.

وطالبت الشرطة التونسية بأن تكون المعاملة بالمثل مع الجماهير التونسية عند وصولها إلى مصر من أجل حضور مباراة العودة التي ستقام في برج العرب بالأسكندرية.

وسيلتقي الأهلي مع النجم في السابعة والنصف من مساء اليوم الاحد – بتوقيت القاهرة – في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي على ملعب سوسة.