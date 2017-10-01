موقف مؤثر من أحمد الشيخ تجاه لاعبي الأهلي في تونس

حرص اللاعب أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي على مؤازرة لاعبي الفريق خلال مرانهم الأخير مساء أمس السبت استعداداً لملاقاة النجم الساحل في دوري أبطال أفريقيا.

أحمد الشيخ يؤازر لاعبي الأهلي

وسيلتقي الأهلي مع النجم مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة بذهاب الدور قبل النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

وتواجد الشيخ في مران الأهلي من أجل دعم زملاءه وتحفيزهم خلال المران لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التي ستجمع الفريق مع النجم.

وحرص الشيخ على التواجد في المران على الرغم من الإصابة التي عانى منها خلال أحد تدريبات الأهلي في تونس بعد مواجهة الترجي الماضية.

وكان الشيخ قد تأكد غيابه عن لقاء الأهلي والنجم بسبب الإصابة التي تعرض لها بتقلصات في عضلات الظهر، حسبما أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق.

وسيلتقي الأهلي مع النجم في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب سوسة، قبل أن يعود لملاقاة الفريق نفسه في برج العرب بالأسكندرية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر.

الجدير بالذكر أن الأهلي يرغب في العودة بنتيجة إيجابية أمام النجم من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.