بالصور.. هل تؤجل مباراة برشلونة وبالماس بسبب اشتباكات أقليم كتالونيا؟

جرت اشتباكات كبيرة في مدينة برشلونة صباح اليوم الأحد في ظل تصويت الجماهير على الاستفتاء الخاص بانفصال أقليم كتالونيا عن الدولة الأسبانية.

إصابات في صفوف المتظاهرين في أقليم كتالونيا

ويصوت المقيمين في أقليم كتالونيا على الانفصال عن أسبانيا صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى نشوب اشتباكات موسعة بينهم وبين قوات الأمن.

وبحسب تقارير إعلامية أسبانية، فإن عدد كبير من المقيمين في أقليم كتالونيا تعرضوا لعمليات قمع من جانب الأمن الأسباني أثناء توجههم إلى صناديق الاستفتاء.

وأصيب 38 شخص صباح الأحد بعدما هاجمت قوات الشرطة الأسبانية متظاهرين في مدينة برشلونة عاصمة أقليم كتالونيا.

وحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية فإن قوات الأمن الفرنسية قامت بمصادرة عدد من صناديق الاقتراع مما أدى إلى حدوث الاشتباكات.

ومن جانبه، طالب نادي برشلونة بضورة تأجيل مباراته أمام لاس بالماس التي ستقام عصر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الأسباني.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأسباني لكرة القدم قراره النهائي بشأن تأجيل المباراة من عدمه في الساعات القليلة المقبلة.