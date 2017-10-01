الجبلاية تعلن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والكونغو المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، أنه سيتم طرح التذاكر بدءًا من من الساعة الثانية عشر ظهر غد الاثنين، وذلك بمنافذ البيع بستاد القاهرة وناديي الصيد والنصر وستاد الإسكندرية، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 75 جنيهًا والدرجة الأولى 300 جنيه.

منتخب مصر يستضيف الكونغو يوم 8 اكتوبر في برج العرب

ويتصدر المنتخب الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 7 نقاط ثم غانا برصيد 5 نقاط وأخيراً الكونغو برصيد نقطة واحدة، ومن المقرر أن يحل منتخب الكونغو، ضيفًا على نظيره المصري يوم 8 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن إذا حقق الفراعنة الفوز في تلك المباراة، مع تعثر أوغندا بالخسارة أو التعادل امام غانا، فسيتأهل الفراعنة إلى المونديال بشكل رسمي.