بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل 1-10-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل مساء اليوم الأحد 1-10-2017 في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج

يخوض نادي ليفربول مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع فريق نيوكاسل في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يدخل نادي ليفربول المباراة تواجداً في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما نجح في حصد 11 نقطة خلال المباريات الست الماضية.

وحقق ليفربول الفوز في ثلاث مباريات إلى جانب تعادله في أثنين والخسارة في واحدة، ليفقد سبع نقاط في مشواره بالبطولة الإنجليزية حتى الآن.

ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز على نيوكاسل من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليصل إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات الجولة الحالية.

ويتطلع ليفربول للتقدم في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية من أجل المنافسة على صدارة البطولة التي يحافظ عليها فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي برصيد 19 نقطة لكلاً منهما.

بث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل نادي نيوكاسل المرتبة الثامنة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط في ظل فوزه في ثلاث مباريات والخسارة في مثلهم.

وكان نيوكاسل قد صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم الجاري بعدما قضى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

ويطمح نيوكاسل لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره من أجل مفاجأة ليفربول وتحقيق الفوز عليه خلال مباراة اليوم.

وفي حال فوز نيوكاسل فإن الفريق سيكون قريباً من التقدم إلى أندية المقدمة والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي بعدما يرفع رصيده إلى 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي خلال الموسم الجاري من المسابقة.

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ونيوكاسل بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتها للمتابعين في الوطن العربي.