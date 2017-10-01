بالفيديو.. “رونالدو” يظهر مع أطفاله الثلاثة لأول مرة

نشر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، رفقة أطفاله الثلاثة لأول مرة.

ونشر رونالدو الفيديو أثناء بث مباشر مع أولاده جونيور، والتوأم “ماتيو وإيفا”، أصحاب الأربعة أشهر.

بعض التقارير أكدت أن صديقة رونالدو “حامل”، وأوشكت على وضع المولود الرابع، يُقال أنها “طفلة” جديد من صديقته جورجينا رودريغيز، مع توقعات بإقامة الثنائي حفل زفاف في أواخر عام 2018 بعد نهاية مونديال روسيا.

وعرف رونالدو محبيه على ما يبدو على عائلته الصغيرة، بدءاً من ابنه “رونالدو جونيور”، الذي كان يحمل “ماتيوس”، في حين بدا اللاعب وهو يحمل “ايفيتا”.

وكان رونالدو قد أعلن في أواخر يونيو ولادة طفلَيه المذكورين، بعد 7 سنوات من ولادة طفله الأول.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع فريقه في مباراة اليوم أمام اسبانيول في التاسعة إلا الربع مساءص، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الغسباني لكرة القدم “الليجا”.

يذكر ان رونالدو حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور املجموعات لدوري أبطال اوروبا.