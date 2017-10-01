السفير المصري يكشف عدد جماهير الأهلي في مباراة النجم وطريقة الدخول

كشف السفير المصري في تونس نبيل الحبشي، عن طريقة دخول جماهير الأهلي لمباراة النجم الساحلي بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الأولمبي بسوسة.

وأكد الحبشي أن الجماهير ستتواجد في المدرجات بشكل مجاني وسيتم الحضور بجواز السفر فقط، لافتًا إلى أن مسئولي النجم خصصوا مدرج كامل لجماهير الأهلي وقرروا دخول الجماهير بالمجان وبجواز السفر فقط، لكن سيتم غلق باب الملعب في الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت مصر”.

السفير المصري يحذر من استخدام الشماريخ

وأضاف السفير، “تواصلت مع مسئولي الأمن التونسي ومحافظ سوسة والجميع أكد على التأمين الكامل لبعثة الأهلي، وجددوا تحذيراتهم من استخدام الجماهير للشماريخ في المباراة”.

على الجانب الاخر، أكد سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الاهلي، إن فريق النجم الساحلي أبلغه بحضوره إلى مصر على متن طائرة خاصة أحد يومي 19 أو 20 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمباراة العودة بالدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على عدد جماهير الأهلي في مباراة النجم

أكد سمير عدلي، أن مراقب المباراة أكد على حضور الفريقين إلى ملعب سوسة في المواعيد المتفق عليها وقبل اللقاء بساعة ونصف، لافتًا إلى ان النجم منحنا 200 دعوة لجماهير الأهلي، كما قام بتخصيص مدرج كامل يسع لـ1000 متفرج خلف المرمى من الجانب الأيسر وسيتم تأمينه بشكل كامل”.