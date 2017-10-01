عضو الزمالك عن مفاوضات “مرعي”: نراقب 50 لاعبًا.. وهذا موقف “معروف يوسف”

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة العروض الرسمية لمعروف يوسف، لاعب وسط الفريق الكروي الأبيض، نافيًا وجود أية مفاوضات تشير إلى رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

واكد احمد مرتضى، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف قائلًا، “لا توجد عروض رسمية للنيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وعن إصابة أتشيموبنج، اوضح عضو الزمالك، اللاعب ليس مصابًا بإصابة مزمنة، ولكن تعرض لإصابة عبارة عن شد وليس مزق كما قيل في وقت سابق”.

عضو الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات عمرو مرعي

علق عضو الزمالك على مفاوضات ناديه مع اللاعب عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي التونسي قائلًا، “من المبكر الحديث عن صفقات النادي في الموسم الجديد، ولا نفكر في هذا الامر الأن، فالنادي لا يزال في مرحلة متابعة بعض اللاعبين، مشيرا إلى أنه يتابع 50 لاعبا في الدوري المصري، ويسعى إلى ضم أفضل العناصر في الفترة المقبلة.

وعن إسلام طارق حارس مرمى طنطا، أوضح عضو الزمالك، “في حالة التجديد لأحمد الشناوي، فالزمالك يضم أربعة حراس على اعلى مستوى، وإسلام طارق حارس مرمى طنطا، مميز للغاية، لكن لن نضم حراس جدد في الفترة المقبلة.