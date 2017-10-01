أحمد مرتضى: اللي عمله أبويا في الزمالك “خيال” .. وهذا موقفي من تشجيع الأهلي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقفه من الترشح لانتخابات رئاسة القلعة البيضاء، مؤكدًا، انه لا يخاف من والده المستشار مرتضى منصور.

وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه فكر في وقت سابق الترشح على منصب رئيس النادي، في أحد المرات التي لم يترشح خلالها مرتضى منصور.

وتابع قائلًا: “لا يمكن أن أفكر في الترشح لرئاسة النادي، بعدما قام بإنجاز عدد من المهام الكبيرة في النادي، فقد فعل مرتضى في الزمالك أفعال أقرب إلى الخيال العلمي”.

وعن موقفه من تشجيع الأهلي المصري أمام النجم الساحلي في مباراة اليوم، أكد عضو الزمالك قائلًأ، “الأهلي سيفوز على النجم، وأتمنى فوزه بدوري الأبطال”، اما بخصوص الموسم الحالي فقد أشار أحمد مرتضى إلى أن فريقه الأقرب للفوز بمسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا أن والده مرتضى منصور سوف يكون رئيس النادي الفترة المقبلة.

يذكر أن الفريق الأحمر لديه مباراة هامة في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة.