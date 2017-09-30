سفير مصر بتونس: هناك رغبة تونسية في حسم التأهل من سوسة

يرى نبيل الحبشي، السفير المصري في تونس، إن جماهير النجم الساحلي أكثر حماساً من جماهير الترجي.

وقال الحبشي خلال تصريحاته لبرنامج “مع شوبير” ، المذاع عبر فضائية ” صدي البلد” ، ” هناك رغية تونسية في حسم التأهل إلى المباراة النهائية من “سوسة”.

وأضاف السفير المصري، ” أبواب الملعب الأوليمي بسوسة ستغلق قبل ساعة ونصف من بداية المباراة، وكل شئ هناك يتعلق بالأمور التنظيمية يسير على ما يرام”.

الأهلي سيحل ضيفاً على النجم الساحلي غد الأحد، على ملعب “سوسة”، في تمام السايعة الونصف مساءاً ، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على الملعب الأوليمبي في رادس، بينما تأهل النجم الساحلي على حساب أهلي طرابلس الليبي، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، سجلهما عمرو مرعي.

يذكر أن مباراة الإياب ستجمع الفريقين يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.