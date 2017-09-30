مرعي يحزر إكرامي “سأسجل في شباكك”

يطمع عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي بإحراز هدف في شباب مرمى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأحمر بالنجم الساحلي مساء غد الأحد في تمام الساعة السابعة والربع المقامة على ملعب سوسة في ذهاب دور القبل الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات عمرو مرعي

وأكد عمرو مرعي أنه سيلعب بكل جهده أمام النادي الأهلي رغم إصابته.

وأشار مرعي أن الفريق يرغب في الفوز على الأهلي ويعلم أن هذا الأمر صعب.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي.

وجاء التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالآتي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع:- أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد سمير- علي معلول

الوسط:- هشام محمد – عمرو السولية – عبدالله السعيد- وليد سليمان

الهجوم:- جونيور آجاي – وليد أزارو

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الأهلي

حراسة المرمى:- أيمن المثلوثي

خط الدفاع:- حمدي النقاز – غازي عبدالرازق – رامي البدوي – عمر كوناتي

خط الوسط:- محمد أمين بن عمر – حمزة لحمر – إيهاب المساكني أو أيمن الطرابلسي – علية البريقي – الكالي بانقورا

خط الهجوم:- عمرو مرعي