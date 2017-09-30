عاشور خارج حسابات البدري أمام النجم الساحلي

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، من مواجهة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي سيواجه نظيره النجم الساحلي ، غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

عاشور لم يشارك في التدريبات منذ إصابته

عاشور لم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية منذ إصابته عقب مباراة الترجي التونسي، ليضائل نسب مشاركته في المباراة بشكل شبه نهائي.

كان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد رفض التسرع في استبعاد عاشور من المباراة، وتمسك بفرص لحاقه بالمباراة، لاسيما وأنه لاعب مهم ومؤثر في الفريق (طالع التفاصيل)

وقال البدري، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة ” إن أحمد الشيخ يعاني من تقلصات في عضلات الظهر، ولم يشارك في المباراة أيضا.

ولم يشارك أحمد الشيخ أيضا في تدريبات الأهلي الجماعية منذ إصايته، واكتفي بالجري حول الملعب فقط في مران الفريق أمس الجمعة واليوم.

يذكر أن مباراة الإياب ستجمع الفريقين يوم 21 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.