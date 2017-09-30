قصة كفاح محمد صلاح تدرس في منهج اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية

حرص طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، على وضع قصة كفاح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في منهج اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الإعدادي، من أجل تعريف قصة كقاحه للطلاب.

ووضعت صورة محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، بجوار الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، داخل كتاب اللغة الإنجليزية ، بالصف الثاني الإعدادي.

مسيرة محمد صلاح الكروية

النجم الدولي المصري محمد صلاح قد لعب لنادي المقاولون العرب موسم 2009-2010 ، ومنه إلى بازل السويسري في أول تجربة احتراف للاعب، ثم تألق مع الفريق السويسري لينتقل بعد ذلك إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكن لم يتألق معه أو يحصل على فرصة حقيقة، من البرتغالي جوزية مورينيو، ومنه إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم روما وأخيراً إلى ليفربول الإنجليزي، في صفقة هى الأغلي في تاريخ الفريق الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح، إلى معسكر منتخب بلاده، عقب مشاركته مع ليفربول أمام نيو كاسل المقرر إقامتها الأحد المقبل، استعدادًا لخوض مباراة هامة أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخانسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.