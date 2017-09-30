البدري عن إساءته للجماهير التونسية: من قال هذا؟ .. ترحاب التونسيين سبب في بقاء البعثة

نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخراً عن إسائته للجماهير التونسية، عقب مباراة الترجي التونسي.

الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على الملعب الأوليمبي برادس، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ويلاقي النجم الساحلي.

البدري: لم اسئ للجماهير التونسية على الإطلاق

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ” لم اسئ للجماهير التونسية على الإطلاق، مشيراً إلى أن السبب الوحيد في بقاء البعثة بتونس بعد مباراة الترجي التونسي، هو الترحاب من الجماهير التونيسية، فكيف أسئ لهم بعد ترحابهم للبعثة”.

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” البعض حاول أن يسئ للنادي الأهلي ، مستغلًا الأجواء العصبية التي حدثت في المباراة، ولكن علاقة الأهلي بالجماهير التونسية أكبر من ذلك”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً ، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا