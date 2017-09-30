شيكابالا يحرز هدفا في هزيمة الرائد بخماسية أمام أهلي “عبدالشافي”

فاز فريق الأهلي على نظيره الرائد بخمس أهداف لثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

أحرز ليوناردو دي سوزا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، وفي الدقيقة 46 أحرز المهاجم السوري عمر السومة الهدف الثاني لفريق بعد تمريرة رائعة من معتز هوساوي.

وفي الدقيقة 57 أحرز صالح العمري الهدف الثالث للأهلي، وفي الدقيقة 63 أحرز من السومة الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 71 أحرز صقر عطيف الهدف الأول للرائد في اللقاء من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 77 أحرز صقر عطيف الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء، في الدقيقة 90 أحرز حسين المقهوري الهدف الخامس لفريقه، قبل أن يقلص محمود عبدالرازق شيكابالا النتيجة ويحرز الهدف الثالث للضيوف.

وشهدت المباراة نشوب مشادة كلامية بين محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله الشامخ مدافع الرائد خلال توقف المباراة وتحديدا في الدقيقة 28 من زمن اللقاء خلال علاج لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة في المركز الرابع عشر.