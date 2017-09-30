الأهلي بالأزرق أمام النجم الساحلي غداً

اسفر الاجتماع الفني، الذي عقد اليوم السبت، في مدينة “سوسة” التونسية، بين مسئولي النادي الأهلي و النجم الساحلي بالإضافة إلى مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن ارتداء الأهلى الذي البديل أمام النجم الساحلي.

الأهلي سيواجه نظيره النجم الساحلي ، غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الاهلي بالزي الأزرق أمام النجم

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه البديل وهو الأزرق كاملًا، بينما يرتدي النجم القميص الأحمر والشورت الأبيض و الجوارب الحمراء.

وتم الاتفاق أيضا على كافة الأمور التنظيمية التى تخص المباراة، من ناحية دخول الجماهير و موعد ذهاب اللاعبين والأجهزة الفنية إلى ملعب المباراة.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل تأهل النجم الساحلي إلى هذا الدور، بعد الفوز على مضيفه أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “سوسة” ، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.