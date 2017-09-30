كوبر يعلق على إهدار باسم مرسي لركلة الجزاء

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على اهدار باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لركلة الجزاء الذي حصل عليها فريقه في مباراة إنبي.

الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام إنبي، سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

كوبر: لم نقيم اللاعب عن طريق ركلة جزاء

وقال كوبر، ” ركلات الترجيح يلعب فيها التوفيق دوراً كبيراً، ولن أذهب إلى الاستاد من أجل متابعة ركلة جزاء التي سددها باسم مرسي، مشيراً إلى أن اللاعب يؤدي بشكل جيد مع الفريق حتى الآن، ولم نقيمه عن طريق ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكراً مغلقاً، ابتداءاً من غداً الأحد، في مشروع الهدف بأكتوبر ، استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات المونديال.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو، يوم الثامن من أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.