عاشور يؤدي تدريبات استشفائية والبدري يتمسك بأمل لحاقه بالمباراة

اكتفى حسام عاشور ، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات استشفائية في مران الفريق الذي أقيم اليوم على الملعب الفرعي لاستاد “سوسة” .

الأهلي سيواجه نظيره النجم الساحلي ، غد الأحد، على ملعب “سوسة” ، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

عاشور لم يشارك في التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالي، واكتفي بالتدريبات الأستشفائية فقط خوفاً من تفاقم الإصابة عليه.

اللاعب يعاني من جزع في أربطة الركية، بعد إصابة تعرض لها في مران الأهلي في رادس، عقب الفوز على الترجي التونسي والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

البدري يتمسك بأمل لحاق عاشور بالمباراة

حسام البدري، المدير الفني للفريق، فضل عدم التسرع في إستبعاد اللاعب من مباراة النجم ، وتمسك بأمل لحاقه بالمباراة.

وقال البدري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ” إن الجهاز الطبي للفريق يبذل قصاري جهده من أجل لحاق عاشور بالمباراة، لاسيما وانه لاعب مؤثر في الفريق.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على المعلب الأوليمبي في “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.