شيكابالا يتشاجر مع زميله في الرائد والسبب !

نشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق شيكابالا، و عبد الله الشامخ زميله في الفريق، أثناء مبارة الأهلي و الرائد، في الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري المحترفيين السعودي “جميل”.

شيكابالا يتشاجر مع عبد الله الشامخ

البداية عندما توقف اللقاء ، لتلقي لاعب الأهلي العلاج، وبعدها نشبت مشادة كلامية بين شيكابالا و الشامخ زميله بالفريق، وتطور الأمر حتى وصل الأمر إلى التشاجر والاحتكاك بالرأس.

وقد دفع توفيق روايح، المدير الفني لفريق الرائد، بالدولي محمود عبد الرازق شيكابالا، منذ بداية اللقاء

في حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

في خط الدفاع: عبدالله الشامخ – حسين الشويش – إيلي سابيا – عبدالله قاسم

في الوسط: فارس العياف- دانييل أمورا-محمود عبدالرازق شيكابالا- ويندر لويز

في خط الهجوم:إسماعيل بانجورا

يذكر أن الأهلي مازل متقدماً على الرائد، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري “جميل” المحترفين.