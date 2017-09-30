مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتصدر الدوري الإنجليزي

استطاع نادي مانشستر سيتي الفوز على غريمه تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بهدف دون مقابل، أحرزه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، واستطاع السيتي الفوز بالمباراة بالرغم من فقدان خدمات الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والفرنسي بينجامين ميندي، حيث تعرض أجويرو للغصابة في حادثة قد تبعده لمدة شهرين عن الملاعب، بينما أصيب بينجامين مندي بقطع في الرباط الصليبي قد ينهي على موسمه الكروي.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة واستحوذ على الكرة منذ بداية الشوط الأول، إلا أن الفريق لم يستطع التسجيل خلال الشوط الأول، وأصيب الدولي الإسباني ألفارو موراتا لاعب تشيلسي في الدقيقة 35 ليضطر أنطونيو كونتي لاستبداله بالبرازيلي ويليان.

وفي الشوط الثاني استمر السيتي في الضغط، حتى استطاع الدولي البلجيكي كيفن دي بروين هز شباك أصحاب الأرض من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لتيبو كورتوا، وحاول تشيلسي تعديل النتيجة بعد ذلك، حيث دفع كونتي بكل من بيدرو وباتشواي، إلا أن الثنائي لم يستطع أن يفعل ما عجز عنه باقي زملاؤهم، وانتهت المباراة بفوز السيتي بهدف دون رد.

وبتلك النتيجة حافظ مانشستر سيتي على صدارته للدوري الإنجليزي ب19 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه مانشستر يونايتد، بينما خسر تشيلسي المركز الثالث لصالح توتنهام وأصبح في المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة.

تشكيل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: جاري كاهيل- روديجير- أندريس كريستنسن .

خط الوسط:نيجولو كانتي-تيمو باكايوكو – سيسك فابريجاس- سيزار أثبيلكويتا- ماركوس ألونسو.

خط الهجوم:إدين هازارد- ألفارو موراتا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أوتاميندي – جون ستونز – كايل والكر – فابيان ديلف.

خط الوسط: فيرناندينيو – ديفيد سيلفا – دي بروين.

خط الهجوم: ليروي ساني- رحيم ستيرلنج- جابرييل خيسوس.